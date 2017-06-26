С начала 2017 года в России было заблокировано более 16 тысяч «групп смерти». Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

«Особое беспокойство вызывают так называемые группы смерти. Только в этом году их включено в Реестр более шестнадцати тысяч», - подчеркнул он.

Он напомнил, что пять лет назад было начато формирование Реестра запрещенных сайтов, в который на сегодняшний день внесено 154 тыс. доменных имен.

«Ряд федеральных органов наделен правом блокировать соответствующие ресурсы во внесудебном порядке, что позволило значительно сократить временные издержки и оптимизировать работу», - подчеркнул министр.

Глава МВД РФ Владимир считает, что полиции и Роскомнадзору необходимо более эффективнее взаимодействовать в вопросах пресечения незаконной деятельности в интернете.