Совет Федерации продлил работу весенней сессии для рассмотрения законов, внесенных правительством РФ.

Об этом заявила спикер верхней палаты Госдумы Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Правительство внесло достаточно много важных законов, которые нужно принять на этой весенней сессии. Мы будем работать столько, сколько необходимо», — цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что сессия была напряженной и плодотворной, поскольку сенаторы работают с законами с нулевого чтения.

Ранее сообщалось, что Совфед может продлить сессию до 26 июля, чтобы рассмотреть законы, которые будут приняты нижней палатой парламента 21 июля.