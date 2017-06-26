В селе Градницы Бежецкого района Тверской области в 2018 году откроется храм в честь святителя Николая Чудотворца и княгини Анны Кашинской. Работы возле возле музейно-литературного центра «Дом поэтов» начались летом прошлого года.

В этом сезоне планируется установить сруб колокольни над притвором, настелить полы, вставить двери и окна. Зимой будут написаны иконы, установлен иконостас, приобретена необходимая церковная утварь, пишет ИА «ТВЕРИГРАД».

14 июля храм получит святыни — икону Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Икона святого Николая Чудотворца будет принесена 29 июля, в этот день состоится молебен.