«Единая Россия» намерена внести в Госдуму пакет законопроектов о противодействии офшорной коррупции, доработать законопроект об обязательной видеофиксации судебных процессов, а также инициировать законопроект о государственно-надзорной деятельности, который поможет защитить бизнес от лишних проверок. Такое решение может быть принято по итогам заседания программной комиссии ЕР 4 июля, на котором партийцы подведут итоги программы «Качество государства». Заседание посетит премьер-министр, председатель ЕР Дмитрий Медведев. Собеседник «Известий» в аппарате партии ранее сообщил, что встречу может посетить и президент РФ Владимир Путин. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Известиям», что «пока таких планов у главы государства нет».

Реализацию блока программы «Качество государства» курировала вице-спикер Госдумы от ЕР Ирина Яровая. Планируется, что в ходе заседания она же расскажет партийцам о ее результатах. С докладами также выступят глава комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Госдумы Василий Пискарев, его заместитель Эрнест Валеев и член комитета по финансовому рынку и глава антикоррупционного проекта ОНФ Антон Гетта.

— Василий Пискарев расскажет о проделанной работе в сфере ужесточения антикоррупционного законодательства, Эрнест Валеев отчитается по мерам систематизации контрольно-надзорной деятельности, а Антон Гетта — о мерах фракции по защите госзаказа от правонарушений, — сообщил «Известиям» собеседник в аппарате фракции ЕР.

На встрече также ожидается присутствие представителей профильных министерств.

Эрнест Валеев подтвердил «Известиям» свое участие в заседании, сообщив, что на нем партийцы обсудят разработку системообразующего закона о государственно-надзорной деятельности, ужесточение норм закона о госзакупках и работу над пакетом законопроектов о противодействии офшорной коррупции.

Кроме того, ЕР собирается вернуться и к законопроекту об обязательной видеофиксации судебного процесса.

Собеседник в правительстве пояснил «Известиям», что точной даты заседания программной комиссии «Единой России» еще нет, однако подтвердил, что в ходе встречи с премьером планируется поднять темы нецелевого расходования бюджетных средств, избыточного регулирования бизнеса и конфликта интересов, справедливого суда, развития предпринимательства, прозрачности и эффективности госзакупок.

Ранее заместитель секретаря генсовета ЕР Ольга Баталина заявила, что в партии ориентируются на встречу с Дмитрием Медведевым 4 июля.

Эксперты отмечают, что «Единая Россия» стремится продемонстрировать усиление накануне региональных и федеральных выборов.

— Демонстрация связки партии и премьера должна продемонстрировать статусность единороссов, — полагает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. — Они подчеркивают свою связку с правительством как партия, которая способна в большей степени реализовать свои предвыборные обещания. Избиратель тянется к сильным и способным делать реальные дела, — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что в условиях стартовавших избирательных кампаний губернаторов и региональных депутатов ЕР будет пытаться закрепить в сознании простых граждан ассоциации надежд на решение их проблем именно с правящей партией.

— Программа партии на выборах в Госдуму в 2016 году была максимально приближена к документам правительственного образца, — напомнил член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин.

Это, по мнению эксперта, не только означает близость партии к правительству, но и делает ее предложения максимально близкими к реализации, поскольку Дмитрий Медведев занимает две должности — председателя правящей партии и главы правительства.