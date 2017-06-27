С января по апрель нынешнего года российский экспорт в страны Евросоюза вырос на 38% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике в части внешнеэкономической деятельности». Основная причина — рост средних экспортных цен на углеводороды. Тем не менее, в натуральном выражении поставки также выросли, причем в большинство стран ЕС. Из-за затяжной зимы и длительного отопительного сезона страны северной Европы, например Германия, нарастили закупки газа. В сравнительных величинах заметнее всего выросли поставки в Португалию, Грецию, Данию и Хорватию — речь идет о наращивании поставок российской нефти и нефтепродуктов в эти страны. На этих рынках российские поставщики опережают ближневосточных конкурентов благодаря качественному маркетингу, отмечают эксперты.

В обзоре Минэкономразвития отмечено, что за четыре месяца 2017 года стоимостный объем российских поставок в страны Евросоюза (ЕС) составил $53,8 млрд, за тот же период 2016 года — $39 млрд. Резкий рост поставок в денежном выражении связан с увеличением средних экспортных цен на углеводороды. По итогам апреля 2017 года средняя цена на нефть составила $50,9 за баррель, что на 29,4% больше, чем в апреле 2016-го. Цена на газ за тот же период выросла на 28,9% — до $186,6 за 1 тыс. куб. м.

Помимо роста средних экспортных цен, еще одним фактором стала погода. Из-за длительного отопительного сезона северные страны Европы нарастили закупки газа для закачки в подземные хранилища, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Если мы говорим об энергоресурсах, которые по большей части поставляются в страны ЕС, то эти страны в начале 2017 года серьезно нарастили закупки российского газа. В зимний отопительный сезон они много потратили, в том числе и из подземных хранилищ. Как только стало тепло, они увеличили закупки и перешли к закачке газа в подземные хранилища. Важно, что на фоне закупок газа снижается использование в Европе угля и возобновляемых источников энергии, так как природный газ — достаточно чистый и недорогой, — отметил Игорь Юшков.

То, что из-за затяжных холодов северные страны ЕС нарастили закупки российского газа, отметил в беседе с «Известиями» и доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван Капитонов.

Крупнейшие торговые партнеры России в ЕС нарастили импорт прежде всего российского газа, за счет этого совокупные поставки в Нидерланды выросли на 36,6% до $12,4 млрд, в Германию на 39,3% до $8,9 млрд. Поставки в Италию выросли на 28,2% до $4,4 млрд, а в Польшу — на 53,7% до $3,6 млрд.

На фоне роста поставок в большинство стран ЕС (за исключением Литвы, Эстонии и Ирландии) по темпам роста выделяются Португалия, Греция, Дания и Хорватия. Поставки в эти страны росли как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Совокупный экспорт в Португалию за четыре месяца 2017 года составил $325,5 млн, из которых на поставки нефти и нефтепродуктов приходится $302 млн (в натуральном выражении — 827 тыс. тонн). Для сравнения: за четыре месяца прошлого года Россия поставила в эту страну продукции на $52,4 млн, а том числе нефти и нефтепродуктов на $21 млн (100 тыс. тонн).

Совокупный объем поставок в Грецию за четыре месяца этого года составил $1,3 млрд, годом ранее — $680 млн. При этом экспорт нефти и ее производных с января по апрель этого года достиг 1,9 млн тонн на сумму $726 млн, годом ранее — 1,1 млн тонн на $317 млн.

Более 80% от совокупного объема экспорта российской продукции в Данию и Хорватию приходится на нефть и нефтепродукты. Дания закупила нефти на $573 млн в объеме 1,5 млн тонн, Хорватия — на $268 млн, 747 тыс. тонн. С января по апрель 2016-го поставки были вдвое меньше.

По словам заместителя директора аналитического департамента «Альпари» Анны Кокоревой, помимо роста средних экспортных цен есть и другие причины резкого роста поставок нефти и нефтепродуктов в Португалию, Грецию, Данию и Хорватию.

— Первое — улучшение экономической обстановки, прежде всего в Португалии и Греции. Второе — российские поставщики предлагают более выгодные условия по цене, в отличие от ближневосточных экспортеров. Также у конкурентов возможны перебои поставок, и в этом случае импортеры стали отдавать предпочтение российским поставщикам, — отметила Анна Кокорева.

С ней согласен и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, отечественные поставщики нефти и нефтепродуктов предлагают существенный дисконт на свою продукцию, чтобы нарастить присутствие на новых для себя рынках.

— В отличие от газа, контракты по нефти и нефтепродуктам не такие длинные. Таким образом, они пересматриваются чаще. Российские поставщики предложили лучшую стоимость — на прямых поставках это возможно, — рассказал «Известиям» Сергей Пикин.

Увеличение объемов экспорта в такие страны, как Греция, Дания, Хорватия и Португалия, говорит о расширении географии поставок, считает доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван Капитонов.

— Другими словами, мы наращиваем экспорт на новые рынки сбыта, и это, несомненно, положительный фактор. Нельзя забывать и о росте экономик европейских стран, как об еще одном факторе, — отметил он.

В Минэнерго «Известиям» заявили, что российские компании реализуют нефть и нефтепродукты самостоятельно, исходя из экономической привлекательности экспортных поставок и уплачивая соответствующие налоги и пошлины в бюджет Российской Федерации.

Помимо углеводородов государства Евросоюза нарастили и импорт цветных металлов — алюминия и меди, но эти поставки в стоимостном выражении в разы меньше, чем продажи нефти и газа. В частности, Греция в три раза увеличила объемы закупок российской меди (до 51 тыс. тонн на сумму $300 млн), в десять раз выросли поставки алюминия в Хорватию — до 4,4 тыс. тонн на сумму $7,2 млн.