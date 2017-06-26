Канадская военнослужащая стала первой женщиной, которая возглавила королевскую гвардию Букингемского дворца в Великобритании, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Independent.

В Канаде 24-летняя Меган Куто командует батальоном полка легкой пехоты принцессы Патриции в чине капитана армии.

Перед тем как вывести своих солдат к Букингемскому дворцу, Меган Куто заявила, что не испытывает волнения. По словам женщины, ее подразделение достаточно тренировалось.

«Мне надо просто сосредоточиться на том, чтобы отдавать правильные команды», — пояснила Меган Куто.

Ее батальон прибыл в Великобританию в рамках празднования 150-летия образования доминиона Канада в составе Британской империи.