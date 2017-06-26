Запрещать работу некоммерческих организаций (НКО) в России никто не собирается, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

При этом она отметила, что власти России хотят понимать, куда и на что расходуются финансовые вливания из-за рубежа.

В начале июня в Совфеде прошли слушания о недопустимости иностранного вмешательства в дела России, в частности обсуждалась и проблема НКО.

«Еще раз: никто не собирается закручивать гайки в работу НКО в стране, у нас законодательство это позволяет. Но мы хотим понимать, куда расходуются такие большие финансовые вливания. Мы знаем точно: не на благотворительность, не на гуманитарное сотрудничество, не на культурные программы. В основном — фондам, некоммерческим организациям, которые занимаются политической деятельностью», — заявила Матвиенко.

Также она отметила, что создана специальная комиссия Совета Федерации, которая станет общественной площадкой для обсуждения этих тем.

«Пусть приходят все, кто считает, что что-то делается не так, пусть высказывают предложения», — добавила она.