Задолженность Росэнергобанка перед кредиторами превысила 42 млрд рублей, сообщил представитель ЦБ РФ в Арбитражном суде Москвы.

Как передает «Интерфакс», в понедельник прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос о банкротстве кредитной организации. Стоимость ее активов составляет около 12 млрд рублей. Таким образом, дефицит Росэнергобанка превышает 29 млрд рублей.

После выступления представителей временной администрации и ЦБ РФ на заседании суд объявил перерыв до 29 июня в связи с большим объемом поступивших документов.

Ранее, 10 апреля, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка в связи с его неспособностью исполнять обязательства перед кредиторами.