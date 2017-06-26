Закон против нелегальной торговли SIM-картами будет одобрен в ходе нынешней парламентской сессии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут «РИА Новости».

«Мы внесли закон о запрете продажи анонимных SIM-карт без паспортных данных, Государственная дума поддержала этот закон, мы его примем на весенней сессии. Это и в плане борьбы с терроризмом», — заявила она.

Данный законопроект был внесен группой сенаторов во глава с Матвиенко еще в апреле.

Закон был поддержан Госдумой.