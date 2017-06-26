Музей Александра Абдулова планируется открыть на бывшей даче актера в городе Валдае Новгородской области.

Как сообщает «Новгород.Ру», дом был выставлен на продажу за 7 млн рублей, затем цена снизилась до 5 млн, однако покупателя так и не удалось найти. В связи с этим было принято решение сделать дом актера музеем.

«Теоретически мы готовы начинать принимать посетителей. Дом добротный, крепкий, уютный. Вся обстановка сохранилась — какой была при Александре Гавриловиче: деревянная мебель, фотографии, подарки от друзей... Мечтаем проводить фестивали памяти большого артиста, где собирались бы все, кто его помнит и любит. Не исключено, что дача будет работать и как гостиница», — рассказал смотритель дома Роман.

По его словам, дом, принадлежавший актеру, представляет собой двухэтажный деревянный особняк на берегу озера Валдай. В здании площадью 300 кв. м имеются три спальни наверху и еще три располагаются на первом этаже. Помимо этого, в доме есть каминный зал, гостиная и два санузла.

Народный артист РСФСР Александр Абдулов получил широкую известность благодаря ведущим ролям в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «С любимыми не расставайтесь», «Карнавал», «Чародеи», «Самая обаятельная и привлекательная», «Формула любви», «Гардемарины, вперед!» и др. Актер ушел из жизни в январе 2008 года в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.