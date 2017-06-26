Нападающий аргентинского «Тальереса» Хонатан Менендес вошел в сферу интересов ФК «Зенит».

Об этом стало известно СМИ.

Менендес, чья стоимость может составить около €6 млн, привлек сине-бело-голубых своими техническими данными, а также способностью занять сразу несколько позиций в группе атаки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Статистика прошлого сезона высшей лиги Аргентины показывает, что у Менендеса 9 голов и 2 голевые передачи в 21 матче.