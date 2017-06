Представители Демократической партии США никак не помогают республиканцам в разработке программы медпомощи населению, которая пришла бы на смену так называемой Obamacare. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник.

«Республиканские сенаторы очень много работают над этим, без помощи от демократов. Непросто! Возможно, просто дадим возможность Obamacare рухнуть и сгореть!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Republican Senators are working very hard to get there, with no help from the Democrats. Not easy! Perhaps just let OCare crash & burn!