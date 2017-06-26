Власти Волгограда намерены обновить павильоны остановок в городе. В ближайшее время будет объявлен аукцион на поставку 86 комплексов. Пока не сообщается, о какой сумме контракта идет речь, она станет известна после размещения условий конкурса на официальном портале госзакупок.

Как информирует novostivolgograda.ru, согласно техническому заданию, остановочные павильоны должны быть изготовлены из окрашенной стали и закаленного стекла. Предполагается, что его толщина будет как минимум 1 см. Само стекло должно быть с антивандальным покрытием. Кроме того, остановки будут выдерживать перепады температуры от –30 до +50 градусов.

У всех павильонов будут информационные табло и светодиодная подсветка. В первую очередь ими оборудуют крупнейшие магистрали Волгограда и улицы, ведущие в аэропорт.

Как ожидается, торги на приобретение новых остановок будут объявлены уже на этой неделе.