Тестирование на наркотики необходимо внедрить в программу школьной диспансеризации. Об этом на пресс-конференции рассказал врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрий Девяткин, передает «РИА Новости».

«Я считаю, мы должны быть готовы ввести в диспансеризацию в школе уже прохождение анализа на наркотики», — подчеркнул он.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что число лиц, принимающих запрещенные вещества и состоящих на учете в медицинских организациях, снизилось почти на 10%.

Глава МВД считает важным противодействовать пропаганде и распространению наркотиков через интернет, работать на раннее выявление их потребителей, борьбу с контрабандой, а также подрыв экономических основ наркопреступности.

«В этих условиях нам необходимо не только обновлять формы и методы оперативной работы, но и более эффективно принимать превентивные меры, прежде всего в молодежной среде», — подчеркнул министр.