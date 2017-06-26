Город Шиханы Вольского района Саратовской области утратил статус закрытого административно-территориального образования, на территории которого находятся объекты Минобороны РФ. Согласно новому постановлению правительства РФ, утратил силу документ 1998 года — о распространении статуса ЗАТО.

Помимо Шихан, «военными» населенными пунктами перестали быть Снежногорск Мурманской области, Радужный Владимирской области и поселок Солнечный Тверской области, передает ИА «Взгляд-инфо».

Военный городок Шиханы-2, также известный как Вольск-18, административно не входил в ЗАТО Шиханы, но исторически является с ним одним целым. Расстояние между городами 2 км. Чтобы попасть в Вольск-18 (Шиханы-2), требовался специальный пропуск.

Шиханы были основаны в 1820 году как усадьба графа В.В. Орлова-Денисова, героя Отечественной войны 1812 года. В 1923 году там была создана аэрохимическая станция, ставшая впоследствии Центральным войсковым химическим полигоном Советской армии.