Мадридский суд вынес решение разрешить эксгумацию останков знаменитого художника Сальвадора Дали для установления отцовства, сообщает телеканал «Звезда».

Таким образом, судья удовлетворила иск 58-летней Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали ее отец. По словам женщины, ее мать встретила Дали в 1950-х годах в деревне Кадакес, недалеко от которой у художника был дом.

«Необходимы биологические анализы для установления отцовства Сальвадора Дали Доменека в отношении Марии Пилар Абель Мартинес, поскольку не существует ни биологического материала, ни личных вещей, на основании которых можно проводить экспертизу в Национальном институте токсикологии», — сказано в решении суда.

Дали умер 23 января 1989 года в возрасте 85 лет. Он завещал похоронить его таким образом, чтобы люди могли ходить по его могиле. Тело художника погребено в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас.