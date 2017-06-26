Концепцию по реконструкции набережной реки Суры, улицы Славы и площади Ленина разрабатывают в Пензе. В проект планируют включить плавучую сцену.

Сейчас рабочая группа занимается разработкой инвестиционного предложения. В план обновления набережной должны включить прогулочные и детские зоны, проект озеленения, велодорожку. Помимо этого, рассчитывают провести мероприятия по очистке русла реки, сообщает ИА «Пенза-пресс».

На сегодняшний день перед администрацией города стоит задача по расселению улицы Урицкого, которая занята частными домами и коммерческими объектами. Связывают это с переопределением территории под очистные сооружения, а также с подготовкой проектно-сметной документации на вынос Шелоховского коллектора. Расселение планируют в конце года.