Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Анапу побывал на трубоукладочном судне Pioneering Spirit, которое реализует морскую часть проекта газопровода «Турецкий поток». В сварочном цехе корабля глава государства наблюдал за процессом стыковки мелководной и глубоководной частей системы, приняв участие в церемонии символического старта начала работ. Кроме того, Владимир Путин по телефону проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о старте работ по прокладке глубоководного участка «Турецкого потока».

Этот этап — фактическое завершение строительства мелководной части магистрали и начало значительно более сложных технологических работ в Черном море, где глубины могут достигать около 2 км.

Начальный прорыв в продвижении проекта по морскому участку трубы был зафиксирован 8 декабря 2016 года в Амстердаме, когда дочернее предприятие «Газпрома» South Stream Transport B.V. подписало контракт со швейцарской компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на укладку второй нитки. Согласно контракту, Allseas должна уложить по морскому дну более 900 км трубы, для чего подрядчик задействует спецборт Pioneering Spirit.

Сегодня работы по проекту идут с некоторым опережением графика — активная фаза укладки труб на дно моря началась почти на декаду раньше плана.

Технические характеристики проекта «Турецкий поток» внушительны ― это две ветки мощностью более 15,75 млрд кубометров в год каждая, причем первая нитка будет задействована исключительно под нужды Турции, а вторая ― транзитная — пойдет до греческой границы.

Согласно докладу главы «Газпрома» Алексея Миллера в ходе встречи с Владимиром Путиным, первая нитка газопровода откроется к марту 2018 года. А в 2019 году заработает вторая линия системы — по ней газ планируется транспортировать в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Прежде менеджментом холдинга назывались иные, более отдаленные сроки — первый газ в Турцию мог прийти по «Турецкому потоку» не позднее 2019 года.

И если к первой ветке вопросов, в общем-то, нет — топливо, скорее всего, будет доставлено потребителям Турции согласно заявленным планам, то судьба второй линии все-таки сильно зависит от инициатив европейцев: готовы ли они синхронизироваться с «Газпромом» в стройке продолжения магистрали? Ведь росхолдинг обеспечит подвод газа только до планируемого хаба на турецко-греческой границе, а дальше уже вести магистраль — задача европейских игроков. Такой подход объясняется законодательством Брюсселя — «Газпром» идет по пути соблюдения норм Третьего энергопакета, предписывающего запрет на единоличное владение транспортной инфраструктурой и поставляемым в нее сырьем.

В этом контексте важна реакция ключевых стран-потребителей Старого Света. К примеру, прежде Италия уже не раз объявляла, что заинтересована в переносе пункта сдачи российского газа на юг страны в связи с планами России по строительству «Турецкого потока».

В свою очередь, глава «Газпрома» уточнял после встречи с руководством итальянской Eni, что обсуждается газопровод ITGI Poseidon — это планируемая магистраль в рамках проекта «Южный газовый коридор» из Турции через Грецию в Италию. А Poseidon — проект строительства морской части газопровода ITGI, который пройдет по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии.

Итак, ITGI Poseidon может стать продолжением второй нитки газопровода «Турецкий поток», и итальянские партнеры сегодня подтверждают интерес к сотрудничеству с Россией в сфере поставок газа через Черное море по новым транспортным коридорам.

Не стоит спешить со списанием со счетов политических рисков, они всё равно остаются. И отмена инфраструктурных проектов — порой их итог. К примеру, закрытие «Южного потока» случилось из-за отсутствия твердых гарантий приема трансчерноморской трубы «Газпрома» на своем берегу от Софии. Но благо, что российская компания нашла способ задействовать часть уже построенной инфраструктуры, удачно трансформировав «Южный поток» в «Турецкий поток». Причем последний тоже был подвергнут серьезным сдвигам из-за острого конфликта Москвы с Анкарой.

Что касается болгарской транзитной альтернативы на юге, то София сегодня вроде бы окончательно выпала из конфигурации трансчерноморского проекта «Газпрома», так как росконцерн сосредоточился на Турции. Но последние новости о подвижках по первой ветке «Турецкого потока» могут снова разбудить Болгарию. Поэтому по второй нитке все-таки рано ставить точку — политический ландшафт на Балканах весьма нестабилен, и здесь вероятен новый импульс — София может снова призвать Россию присмотреться и к ее берегам. Но для возобновления предметного диалога сторон нужны твердые юридические гарантии от Брюсселя.

В целом план по «Турецкому потоку» должен завершить композицию со строительством маршрутов доставки российского газа в Европу в обход Украины. Как известно, на Балтике РФ реализует «Северный поток-2».

А то, что перспектива востребованности российского газа в Евросоюзе высока, это не только видение менеджмента российского холдинга. Так, тенденцию усиления роли нашего сетевого газа в ЕС как минимум в среднесрочной перспективе отметили и в ходе состоявшейся 20 июня в Москве конференции S&P Platts в отраслевом докладе этого американского ценового агентства. А оно, как известно, не отличается лояльностью прогнозов по экспортным перспективам российских углеводородов. Но публичная прогностика от Platts оказалась выше смыслов угождать пропаганде Вашингтона о якобы ненужности российского голубого топлива в Европе.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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