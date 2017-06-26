Руководителя одного из отделов УВД в Москве Евгения Федорова уволили после наезда на женщину с ребенком. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов.

Данный сотрудник решением начальника главка Олега Баранова был уволен по результатам служебной проверки из органов внутренних дел. По словам Титова, процессуальное решение в отношении Федорова будет принято после передачи материалов в следственные органы. Руководители Федорова также будут привлечены к ответственности.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла на улице Академика Скрябина на прошлой неделе. Автомобиль совершил наезд на женщину, которая шла с коляской по пешеходному переходу, держа на руках младенца. В результате ДТП ребенок пострадал и был на вертолете доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.