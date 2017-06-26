Женщину, совершившую наезд на пешеходов в британском городе Ньюкасл во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, отпустили под залог.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Местная жительница в возрасте 42 лет, задержанная полицией, сейчас отпущена под залог на определенных условиях до окончания дальнейшего расследования», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Полиция добавила, что не рассматривает происшествие как теракт.

Напомним, что во время инцидента, произошедшего в воскресенье, 25 июня, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Отмечается, что при задержании женщина заявляла, что пыталась затормозить.