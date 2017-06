Барак Обама, который в августе 2016 года получил от ЦРУ информацию о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США, ничего не предпринимал до самого конца своего президентства. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

The real story is that President Obama did NOTHING after being informed in August about Russian meddling. With 4 months looking at Russia...