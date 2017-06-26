Автомобиль Hundai, в котором находились два мэра населенных пунктов Пермского края, попал в крупное ДТП с фурой на трассе Пермь–Березники.

Согласно последним данным, в машине находились глава Усольского городского поселения Андрей Богатырев, глава администрации Усольского муниципального района Валерий Чистяков, 22-летняя сотрудница администрации и водитель.

Как сообщают пермские СМИ, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машину занесло, и она буквально влетела под колеса тягачу.

Девушка скончалась на месте. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Чиновники также госпитализированы с различными переломами и ушибами.