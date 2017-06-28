Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан президентами СССР и США в декабре 1987 года и вступил в действие в июне 1988-го. Стороны обязались в течение трех лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км, не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты.

Через три года условия по ликвидации были выполнены. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, в том числе мобильные пусковые установки «Пионер» с ракетами, оснащенными тремя разделяющимися головными частями индивидуального наведения, стационарные ракеты Р-12 и Р-14, крылатые ракеты типа РК-55, оперативно-тактические комплексы «Темп-С» и «Ока».

США уничтожили 846 ракетных комплексов с ракетами «Першинг-2», крылатыми ракетами типа «Томагавк» и оперативно-тактическими ракетами «Першинг-1А».

Российские критики Договора РСМД до сих пор заявляют о его невыгодности для страны из-за значительной разницы в количестве ликвидированных вооружений. Действительно, СССР уничтожил более чем в два раза больше ракет и в три раза больше боезарядов по сравнению с США.

Для объяснения такой асимметрии необходимо представлять, что, во-первых, советские ракеты не достигали США, а американские были способны наносить удары на значительную глубину нашей территории. Во-вторых, и это главное, баллистические ракеты «Першинг-2» впервые были оснащены высокоточными головными частями, способными к заглублению в земную поверхность различной плотности. Американские крылатые ракеты обладали повышенной точностью попадания и были трудно уязвимы для ПВО. А это вместе с коротким подлетным временем «Першингов-2» (8–10 минут) представляло колоссальную угрозу высокозащищенным высшим центральным командным пунктам в Москве, где в угрожаемый период могло находиться высшее руководство страны, обеспечивающее управление Вооруженными силами и страной, а также объектами военной ядерной инфраструктуры на европейской части государства.

Поэтому такие условия Договора РСМД следует считать разменом количества на качество, что в тех условиях было более чем оправданным.

Руководство России считает необходимым присоединение к Договору РСМД всех других стран с ядерным оружием. Это представляется недостижимым, поскольку, во-первых, в арсеналах Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи ракеты средней дальности составляют основную часть ядерных вооружений. Во-вторых, даже теоретически невозможно вообразить распространение системы контроля за ликвидацией вооружений по Договору РСМД. Советские и американские инспекторы контролировали все процессы ликвидации при подрывах ракет, их пусках, сплющивании обтекателей головных частей, постоянно присутствовали рядом с заводами-изготовителями ракет и контролировали их периметры. Очевидно, что создать подобную систему перекрестного контроля на многостороннем уровне с участием теперь уже семи государств в обозримой перспективе нельзя.

Угроза существованию Договора РСМД связана со взаимными претензиями по нарушению его условий.

США обвиняют Россию в разработке и испытании в 2014 году крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км.

Россия обвиняет США в использовании при испытаниях системы ПРО баллистических ракет-мишеней типа «Гера», которые являются аналогом баллистических ракет средней дальности, создании ударных беспилотных летательных аппаратов «Предатор» и «Репер» с дальностью полета свыше 500 км. Главный пункт обвинений — развертывание в Румынии и затем в Польше комплекса ПРО с пусковыми установками, аналогичными Мк-41 на кораблях ВМС США, которые способны запускать не только противоракеты типа «Стандарт-3М», но и крылатые ракеты «Томагавк», обладающие дальностью полета до 2,5 тыс. км.

При отсутствии жесткой конфронтации подобные претензии без особых усилий могли бы разрешаться в рамках образованной для этого изначально постоянной специальной согласительной комиссии.

Однако в существующей обстановке практических решений спорных вопросов достичь не удается и сохранение Договора РСМД находится под угрозой. В Вашингтоне недавно опять прозвучали призывы к выходу США из этого договора. Между тем прекращение действия договора вернуло бы отношения России и Запада в условия значительно более жесткой конфронтации времен холодной войны, чем это было в середине 1980-х годов прошлого столетия.

В Европе появились бы новые, еще более эффективные баллистические и крылатые ракеты, которые были бы значительно ближе к границам России. Нашей стране пришлось бы разрабатывать и развертывать дорогостоящие ракетные вооружения, ставящие под угрозу ядерного удара административно-промышленные мегаполисы с десятками миллионов людей, всю инфраструктуру НАТО и морские порты на территории Европы. Поэтому выход из Договора РСМД представляется совершенно неприемлемым для России, США и Европы.

Одно только усиление угрозы краха этого договора будет способствовать сплочению НАТО, увеличению военных расходов стран — членов альянса, чего постоянно требуют США, усилению военной активности вблизи наших границ, ухудшению отношений с ведущими государствами Европы. Не говоря уже о расходах для отечественного бюджета.

В сложившихся условиях было бы целесообразным принятие незамедлительных политико-дипломатических шагов для сохранения устойчивости Договора РСМД, например, при ожидаемой встрече с президентом США. При этом можно было бы предложить восстановить полномасштабную работу Согласительной комиссии для разрешения всех взаимных претензий. Успех на этом направлении мог бы стать стартовым в дальнейших консультациях и переговорах России и США по укреплению стратегической и региональной стабильности, дальнейшим ограничениям стратегических наступательных вооружений.

Автор – доктор технических наук, профессор, генерал-майор. В настоящее время — главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

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