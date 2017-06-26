Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства список кандидатов в совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Мы внесли согласованный список в правительство, по Центральному банку будет список еще утверждаться. Список, который мы внесли в правительство, надеюсь, оно его поддержит», — заявил он.

Моисеев добавил, что в состав совета директоров могут войти замруководитетеля аппарата правительства Максим Акимов, замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов, референт экспертного управления администрации президента Федор Малышев, замминистра финансов Алексей Моисеев и замруководителя ФНС Сергей Аракелов.

По данным АСВ, в настоящий момент в совет директоров ведомства входят 13 человек, в том числе министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.