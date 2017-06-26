После модернизации в детских поликлиниках в Казани появятся кабинеты «Здоровое детство». Нововведение должно повысить возможность записи к участковому педиатру примерно на 30%. Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения по городу Казани Ильнур Халфиев.

Повысить пропускную способность участковых специалистов планируют в первую очередь через разделение потоков пациентов. Теперь педиатры смогут принимать больше детей, обращающихся за непосредственной медицинской помощью. Тех же, кто приходит в поликлиники за справками для разного рода учреждений, сможет принять другой специалист, сообщает ИА «Татар-информ».

Увеличить время работы педиатра планируют также за счет перехода на другой график работы. Все кабинеты будут работать в две смены. Обещается, что время ожидания в очереди к специалисту будет составлять не более 10 минут. Сейчас это время составляет от 30 минут до часа.