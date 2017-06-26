В Москве задержали двоих мужчин по подозрению в избиении полицейского на юго-западе столицы за сделанное им замечание по поводу быстрой езды во дворе жилого дома.

Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома на Профсоюзной улице между ехавшим на автомобиле Porsche 25-летним сотрудником МВД и молодыми людьми, находившимися в «Жигулях», пишет «Ридус».

После того как сотрудник правоохранительных органов сделал молодым людям замечание за слишком быструю езду, разгорелся словесный конфликт, который затем перерос в драку, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Водитель отечественного автомобиля набросился на сотрудника ОМВД по Гагаринскому району. После нападения молодые люди скрылись. Травмированный полицейский обратился к медикам. Напавших на стража порядка задержали утром в понедельник.

Один из задержанных является студентом РЭУ имени Плеханова, сообщает РЕН ТВ.

Столичный главк проводит проверку по факту нападения, по итогам которой будет принято процессуальное решение.