Казахстан отказался впускать инновационные вагоны РЖД
Казахстан с мая не пускает на свои железные дороги инновационные вагоны РЖД.
Соответствующую телеграмму «Казахстан темир жолы» направило в адрес российской компании.
«Эксперты считают, что это ответ на отказ ОАО «РЖД» допустить в свою сеть 5,4 тыс. инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном еще в 2011–2012 годах», — написал «Коммерсантъ».
«Дочка» казахской железнодорожной компании «КТЖ — Грузовые перевозки» заявляет, что ее инфраструктура не готова принять вагоны с нагрузкой более 23,5 т на ось.
Ранее ОАО «РЖД» не пропустило 143 вагона с Украины в Казахстан.