Казахстан с мая не пускает на свои железные дороги инновационные вагоны РЖД.

Соответствующую телеграмму «Казахстан темир жолы» направило в адрес российской компании.

«Эксперты считают, что это ответ на отказ ОАО «РЖД» допустить в свою сеть 5,4 тыс. инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном еще в 2011–2012 годах», — написал «Коммерсантъ».

«Дочка» казахской железнодорожной компании «КТЖ — Грузовые перевозки» заявляет, что ее инфраструктура не готова принять вагоны с нагрузкой более 23,5 т на ось.

Ранее ОАО «РЖД» не пропустило 143 вагона с Украины в Казахстан.