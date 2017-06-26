Бабушка и внук, для поиска которых в понедельник была развернута поисково-спасательная операция, найдены живыми и здоровыми в 6 км от деревни Отевка. Потерявшихся жителей Екатеринбурга обнаружил сотрудник полиции в домике на пасеке. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

В понедельник днем ведомство сообщило, что сотрудники МЧС, полиции и спасатели Службы спасения ищут бабушку с внуком, потерявшихся в Нижнесергинском муниципальном районе.

Всего в поисковой операции были задействованы 47 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС России — 27 человек и четыре единицы техники.