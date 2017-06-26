Жительница Волгодонска забыла четырехмесячную дочь на детской площадке. В настоящее время полицейские передали в суд материалы для лишения родительских прав женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ходе проверки полицейские установили личность матери девочки. Ею оказалась 25-летняя местная жительница. Накануне женщина отправилась на прогулку с ребенком, употребила спиртное и оставила грудного ребенка в песочнице на детской площадке.

«Вопрос о лишении родительских прав женщины, забывшей своего ребенка на улице, будет рассмотрен по ходатайству полиции в суде», — приводит слова официального представителя ведомства Ирины Волк телеканал «360».

Четырехмесячную девочку во дворе многоквартирного дома обнаружила одна из местных жительниц. Неравнодушная женщина завернула ребенка в куртку и стала ждать сотрудников правоохранительных органов, которые отвезли малышку в больницу. В настоящее время девочку поместили в лечебное учреждение, там для нее организован соответствующий уход. Где ребенок будет находиться в дальнейшем, определят органы опеки, передает RostovGazeta.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.