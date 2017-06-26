В минувшие выходные в селе Видлица в Карелии прошла церемония захоронения советских воинов, которые погибли при обороне и освобождении поселения. Со всеми почестями были преданы земле члены экипажей двух штурмовиков Ил-2.

Олонецкий район Республики Карелия стал уже традиционным местом проведения акции «Вахта памяти». На экспедицию сюда ежегодно съезжаются поисковики со всей Карелии и близлежащих областей, сообщает ИА «Карелinform».

Останки солдат и офицеров предали земле после отпевания, под залпы винтовок. На церемонии присутствовал также врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который выразил благодарность всем поисковым отрядам.