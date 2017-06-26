Из Курска по местам сражений бронепоездов в годы Великой Отечественной войны отправляется «Поезд памяти». Эта акция, которая стартует 28 июня, призвана напомнить о сражениях на Орловско-курской дуге в 1943 году — тогда войска Красной армии разгромили немецких захватчиков.

Пассажирами поезда станут ветераны ВОВ, военнослужащие, студенты и школьники. Конечный пункт маршрута — станция Мармыжи. Здесь должна быть открыта мемориальная доска, посвященная подвигу бойцов дивизионов бронепоездов.

Как отмечает KurskCity.ru, акция организована железнодорожниками Орловско-Курского региона МЖД.

Напомним, в 1941–1943 годах в районе станции Мармыжи продолжались ожесточенные бои. В общей сложности 13 бронепоездов обороняли эту станцию. В результате она была полностью разрушена. Уже в конце 1940-х годов на станции появилось новое здание вокзала, а вся инфраструктура была полностью восстановлена.