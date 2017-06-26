Британские консерваторы подписали соглашение о сотрудничестве с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), об этом стало известно по завершении переговоров премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидера DUP Арлин Фостер.

«Мы решили поддержать правительство и сегодня достигли соглашения с Консервативной партией по оказанию ей поддержки в парламенте. Все детали нашего соглашения будут опубликованы в полном объеме», — заявила Фостер во время церемонии подписания, показанной телеканалом Sky News.

Также она отметила, что ее однопартийцы обязуются поддерживать консерваторов, в том числе, по вопросам Brexit и бюджетной политики. Помимо этого, депутаты DUP по всем крупным вопросам будут голосовать в парламенте так же, как и консерваторы.

Переговоры о поддержке ирландцами правительства меньшинства Мэй велись в течение двух недель.