МИД Белоруссии вызвал посла Украины Игоря Кизима за некорректные высказывания из-за учений «Славянское братство».

Об этом заявила пресс-служба внешнеполитического ведомства Минска.

«Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Белоруссией и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Белоруссии в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее Кизим назвал учения «Славянское братство-2017» «фарсом» и «театрализованным представлением».

Совместные маневры с участием более 1000 человек из ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии проходили 6-14 июня на полигоне Брестский.