Тестирование решений для Национальной биометрической платформы начнется в конце июля 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, который курирует участие банков в проекте. Из 30 крупнейших по активам кредитных организаций, опрошенных «Известиями», о своем участии в тестировании уже заявили ВТБ24, Россельхозбанк, Бинбанк и Росбанк. По мнению экспертов, применение биометрии позволит сократить время на обслуживание клиентов. В то же время специалисты опасаются, что биометрические данные могут стать легкой добычей для злоумышленников.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, уже к октябрю 2017 года российские банки должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» готовое решение по сбору и регистрации биометрических параметров граждан — изображений лица и голосовых слепков. Планируется, что к декабрю кредитные организации смогут опробовать эти решения, после чего технологии сбора биометрических параметров и формирование биометрических шаблонов будут внедрены на практике.

Национальная биометрическая платформа (НБП) создается на базе «Ростелекома» — она будет запущена до конца 2017 года. НБП позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта. Например, гражданин сможет открыть вклад и получить кредит, не посещая офис кредитной организации. Кроме того, в настоящее время Госдума рассматривает законопроект, позволяющий проводить идентификацию удаленно — с помощью портала госуслуг. Как следует из документа, новому клиенту нужно будет явиться в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг. После этого гражданин сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия.

— Сбор биометрических параметров россиян и в дальнейшем проверка их по биометрическим данным станет возможным благодаря НБП, — уточнил Андрей Емелин. — Все биометрические шаблоны будут храниться в НБП. Банки будут идентифицировать граждан через портал госуслуг, а также проводить проверку личности по биометрическому шаблону НБП.

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи, в ближайшее время состоится встреча представителей Минкомсвязи, «Ростелекома», ЦБ и коммерческих банков по вопросу применения НБП. Летом — на первом этапе — банки должны определиться, какие именно биометрические параметры они будут применять на практике для проверки граждан. Некоторые кредитные организации уже начали сбор биометрических параметров граждан, подчеркнул собеседник «Известий».

В пресс-службе «Ростелекома» уточнили, что биометрия сделает цифровые услуги еще более доступными.

В Минкомсвязи не ответили на запрос «Известий».

— ВТБ24 планирует принять участие в данном проекте, — сообщила «Известиям» старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания ВТБ24 Наталья Смирнова.

Она также уточнила, что в начале 2017 года ВТБ24 завершил собственный пилотный проект по голосовой идентификации клиентов при обращении в контактный центр (подтверждение личности по голосовому слепку).

— Технология распознавания по голосу позволяет создать удобный для клиента и достоверный для банка процесс подтверждения операций, что может в разы увеличить как объем проверяемых операций, так и минимизировать риски клиентов и банка, — отметила представитель ВТБ24. — В перспективе это может привести к существенному сокращению расходов.

В Бинбанке уточнили, что в настоящее время кредитная организация собирает информацию о лицах и голосе клиентов в рамках различных сценариев их обслуживания.

— Новые клиенты проходят процедуру фотографирования, — рассказал «Известиям» начальник управления разработки и развития информационных систем Бинбанка Андрей Зорин. — Полученные изображения используются при повторной идентификации и для улучшения качества обслуживания. Клиенты уже могут использовать отпечатки пальцев для входа в мобильные приложения и для совершения платежей. Также мы экспериментируем со сканерами сетчатки глаза и прочими датчиками современных носимых устройств.

Директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин опасается, что в отличие от стандартных средств — логина и пароля — внешность человека легко «украсть», взяв его фотографии из соцсетей, а голос можно «присвоить», позвонив по телефону и сделав запись. Кроме того, упомянутые признаки не статичны: например, утром или во время болезни голос может быть более хриплым. Повлиять могут и внешние шумы, добавил Алексей Тюрин.

По данным Минкомсвязи, сейчас на едином портале госуслуг зарегистрировано 50 млн человек.