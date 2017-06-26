Обновленная «аська» позволяет совершать групповые видеозвонки
В новых версиях ICQ для Windows и Mac появилась функция групповых аудио- и видеозвонков, передает «Федеральное агентство новостей», со ссылкой на Mail.Ru Group.
В коллективном звонке могут одновременно участвовать три-четыре собеседника.
Пользователям мобильных версий ICQ на iOS и Android создание групповых звонков пока недоступно, но они могут присоединиться к уже существующей группе.
Лента сообщений тоже изменилась - отправленные видеоролики теперь воспроизводятся прямо в диалоге.
В обновлении реализована удобная навигация: все настройки сейчас собраны в единую выдвигающуюся панель слева.