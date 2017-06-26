Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания были обсуждены текущие социально-экономические вопросы, а также ряд актуальных международных тем», — сообщил пресс-секретарь.

На собрании присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев. Кроме того, в совещании приняли участие директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.