СК возбудил уголовное дело по факту смерти семилетней девочки в результате отравления этиловым спиртом в Ростовской области. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в Усть-Донецком районе. Мать ребенка, 33-летняя местная жительница, по неосторожности поставила рядом с кроваткой 7-летней девочки пластиковый стакан с винным напитком, после чего оставила ребенка без присмотра. Девочка выпила содержимое стаканчика, желая утолить жажду, в результате чего скончалась на следующий день от отравления этиловым спиртом, сообщает «Ридус».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.