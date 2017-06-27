Председатель Госдумы Вячеслав Володин прилетел с визитом в Сеул, где примет сегодня участие во втором совещании спикеров парламентов стран Евразии. Накануне он провел восемь двусторонних встреч с главами палат — участников совещания. В первый день визита спикер возложил венки к монументу героев на Национальном кладбище — согласно местным обычаям это сопровождалось сожжением благовоний в ритуальной курильнице у подножия памятника — и посетил Национальное собрание Республики Корея, где осмотрел местный зал пленарных заседаний. Как оказалось, от российского он отличается более открытой системой голосования и балконами для прессы с трех сторон зала.

Контроль со стороны общества

В Национальном собрании Вячеслав Володин всё опробовал лично — сначала примерил кресло председателя, потом рядового депутата, а затем протестировал систему голосования.

— А может ли у вас один депутат проголосовать за другого? — поинтересовался он у корейского коллеги, взглянув на пул журналистов.

Генеральный секретарь Нацсобрания Кореи У Юн Гын заверил, что это невозможно. Оказалось, что запрет ввели после того, как СМИ, снимавшие пленарное заседание с балкона для прессы, поймали за этим одного из парламентариев. Разразился скандал, после чего за персональным голосованием стали следить особенно строго. Теперь голос каждого депутата пофамильно выводится на мониторы.

— У нас пока еще на это внимания не обращают — пока они не готовы к такой демократии, — заметил Вячеслав Володин, отметив, что в корейском парламенте главы фракций сидят в последнем ряду, чтобы контролировать работу своих депутатов.

Чаще встречаться

Встречи со спикерами парламентов Кореи, Пакистана, Армении, Чехии, Афганистана, Словакии, Азербайджана и Казахстана проходили в ускоренном темпе, одна за одной. На беседу отводилось от получаса до часа. Каждый раз речь заходила о расширении взаимодействия и форматов общения.

Так, на встрече со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Вячеслав Володин договорился о проведении в этой стране международной парламентской конференции в декабре. Темами для дискуссии могут стать вопросы борьбы с терроризмом и энергетическая и продовольственная безопасность. На встрече с председателем палаты депутатов парламента Чехии Яном Гамачеком речь шла о восстановлении межпарламентского сотрудничества двух государств. Спикера Национального совета Словакии Андрея Данко председатель Госдумы пригласил посетить Россию, и тот на русском языке принял приглашение.

Взаимодействие на уровне комитетов

Совещание спикеров проходит всего второй раз, однако в нем принимают участие всё больше парламентов, отметил глава комитета по международным связям Госдумы Леонид Слуцкий (ЕР).

— Мы планируем, что в следующем году совещание пройдет в одной из европейских стран, — сообщил он. — Мы должны вместе в парламентской плоскости противостоять главным мировым угрозам — таким как терроризм и наркотическая угроза.

По его словам, Вячеслав Володин предложил зарубежным коллегам в начале декабря этого года провести в Москве глобальную конференцию «Парламентарии против наркотиков» под совместным патронатом ООН и Госдумы РФ. Спикеры, по словам Леонида Слуцкого, восприняли идею с энтузиазмом.

Кроме того, была достигнута договоренность реализовать уже в этом году пилотный проект по сотрудничеству России и Кореи в новом формате, сообщила журналистам зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

— Сейчас у нас есть группы дружбы — я возглавляю такую с парламентом Кореи — пока у них больше представительские функции. Сейчас же предложено вывести взаимодействие на уровень комитетов. Взять конкретные темы по совершенствованию законодательства, провести анализ — что лучше у них и что у нас — и предпринять конкретные действия по улучшению законов. Будут выбраны темы и решено, какие комитеты ими займутся, — пояснила она.

По словам вице-спикера, взаимодействие с корейским парламентом будет проходить в том числе и в сфере социального предпринимательства. В России закона о нем пока нет, а Корея имеет в этом направлении десятилетний опыт, который считается одним из лучших в мире.