Церемонию открытия нового стрелкового комплекса в Архангельске, рядом с оборонно-спортивным лагерем, провели в рамках съезда городов воинской славы.

Спортивный объект станет постоянным местом для проведения соревнований по стендовой стрельбе в олимпийских видах спорта. Как сообщает News29.Ru, на базе полигона создадут детско-юношескую школу спортивной стрельбы.

Открытие нового клуба в Архангельске расширяет возможности для подготовки спортсменов высокого уровня и создания собственной стрелковой школы, рассказал председатель областной Федерации стендовой стрельбы и спортинга Николай Евменов.