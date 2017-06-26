В новый проект госпрограммы по развитию Арктики включено строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи в Якутии. Ход согласования проекта обсудили представители министерства экономики Якутии и Министерства экономического развития РФ.

В проект создания Жатайской судоверфи входит комплексная модернизация судоремонтно-судостроительного завода ОАО «Ленское объединенное речное пароходство». В итоге к 2020 году здесь должен появиться региональный центр судостроения и судоремонта.

В якутском министерстве экономики рассчитывают, что в результате внедрения современных технологий на предприятии станет возможным ремонт флота в соответствии с российскими и международными правилами и регламентами, сообщает ИА SakhaNews.

Сама реконструкция обойдется в 5,7 млрд рублей. Из них около 4 млрд рублей будет выделено по госпрограмме «Социально-экономическое развитие арктической зоны РФ до 2020 года».

Предполагается, что каждый год на новом заводе будет строиться по 5–6 судов. Сами работы должны начаться уже со второй половины 2018 года.