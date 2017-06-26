Еврокомиссия обвинила Россию в несоблюдении правил международной торговли
Европейский Союз (ЕС) намерен твердо выступить против протекционизма на встрече «большой двадцатки» (G20), об этом заявила член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.
По ее мнению, Россия, Китай и Индия создают несправедливые препятствия для европейских экспортеров.
«В 2016 году европейские экспортеры ощутили на себе рост до 10% различных препятствий для торговли, что может быть выражено суммой потерь экспорта на €27 млрд. Мы наблюдаем, что страны группы G20 создают наибольшее число препятствий. Это Россия, Китай, Индия, если назвать только некоторые», – сказала Мальмстрем на пресс-конференции в Брюсселе.
Также она отметила, что во время саммита G20 в Гамбурге, ЕС будет выступать за борьбу с препятствиями в торговле, которые считает несправедливыми.
«Мы решительно настроены не сидеть сложа руки. Мы будем защищать Европу от тех, кто не уважает правила игры», – добавила еврокомиссар.