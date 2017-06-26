Европейский Союз (ЕС) намерен твердо выступить против протекционизма на встрече «большой двадцатки» (G20), об этом заявила член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

По ее мнению, Россия, Китай и Индия создают несправедливые препятствия для европейских экспортеров.

«В 2016 году европейские экспортеры ощутили на себе рост до 10% различных препятствий для торговли, что может быть выражено суммой потерь экспорта на €27 млрд. Мы наблюдаем, что страны группы G20 создают наибольшее число препятствий. Это Россия, Китай, Индия, если назвать только некоторые», – сказала Мальмстрем на пресс-конференции в Брюсселе.

Также она отметила, что во время саммита G20 в Гамбурге, ЕС будет выступать за борьбу с препятствиями в торговле, которые считает несправедливыми.

«Мы решительно настроены не сидеть сложа руки. Мы будем защищать Европу от тех, кто не уважает правила игры», – добавила еврокомиссар.