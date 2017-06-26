Жительница Козьмодемьянска нашла боевую гранату на приусадебном участке
Жительница города Козьмодемьянск Республики Марий Эл обнаружила боевую гранату на приусадебном участке на улице Октябрьской.
Информация об обнаружении предмета, похожего на гранату, поступила накануне вечером в Центр оперативного управления республиканского отдела Росгвардии. На место выехала инженерно-техническая группа ОМОНа. Обследовав находку, специалисты установили, что обнаруженный боеприпас — боевая граната Ф-1 и запал.
Обнаруженный боеприпас был изъят и ликвидирован взрывотехниками, сообщает ИА «МариМедиа».