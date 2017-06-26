Лидеры стран «нормандской четверки» (России, Франции, ФРГ и Украины) могут встретиться уже в конце июня – начале июля.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного брифинга с лидером Украины Петром Порошенко.

«Вопрос о дате решается сейчас, это будет или конец июня, или начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем определять окончательную дату», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что перед встречей нужно получить реальную информацию о состоянии дел на Востоке Украины, поскольку разные стороны преподносят ее по-разному.

Кроме того, он вновь подчеркнул приверженность Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о подготовке телефонного разговора лидеров «четверки».