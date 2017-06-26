Во вторник, 28 июня президент РФ Владимир Путин с рабочей поездкой посетит столицу Удмуртской Республики город Ижевск, сообщает пресс-служба Кремля.

Главу государства ждут в концерне «Калашников», где он примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

«Кроме того, президент встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками - победителями научно-технических конкурсов и соревнований», - говорится в сообщении.

Также, Владимира Путина ознакомят с технологией производства продукции военного и гражданского назначения «Ижевского электромеханического завода «Купол».

О планах посетить столицу Удмуртии Владимир Путин сообщил в ходе «прямой линии» 15 июня. Жительница Ижевска во время прямого включения пожаловалась на состояние ее дома: жилье давно признано аварийным, но снести его планируют только в 2029 году. Женщина заявила, что жить в таком доме еще 12 лет невозможно.

Президент заметил, что как раз собирается в республику, и пообещал заехать к ижевчанке в гости.