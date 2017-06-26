Запущена письменная процедура, которая юридически подтвердит продление Евросоюзом антироссийских санкций. Ожидается, что официально соответствующее решение будет принято в среду, 28 июня.

«Ожидается, что официальное решение будет принято в среду в полдень», — сообщил «Интерфаксу» в понедельник европейский дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее, 22 июня, продление экономических санкций против России было согласовано Европейским советом. Теперь он должен официально утвердить это решение.