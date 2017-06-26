Власти Забайкальского края с 27 июня снова ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с жаркой ветреной погодой и увеличением числа лесных пожаров, об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Постановлением губернатора Забайкальского края с 27 июня на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагированияв связи с сухой и жаркой погодой и ростом числа природных пожаров», — сказано в сообщении.

Так ранее сообщалось, что с пятницы число лесных пожаров в крае выросло почти в три раза — с 11 до 34, огонь охватил 4,7 тыс. га.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Забайкалье жару до 35 градусов.

Лесные пожары начались в Забайкальском крае в конце марта. За это время в регионе зарегистрировано почти 612 природных пожаров общей площадью около 100 тыс. га.