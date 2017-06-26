Каждую серию фильма Стоуна «Путин» увидели более 5,5 млн россиян
Более 5,5 млн россиян посмотрели каждую серию из четырех фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Путин». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
В России документальная лента была показана на «Первом канале» на прошлой неделе. По данным экспертов компании, 19 июня первую серию картины посмотрели более 6,2 млн россиян старше 18 лет, заключительную серию – 4,9 млн человек. В среднем каждую серию увидели около 5,6 млн россиян.
Масштабный кинопроект Оливера Стоуна основан на интервью с президентом России Владимиром Путиным, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года.
Премьера фильма состоялась на американском телеканале Showtime 12 июня 2017 года.