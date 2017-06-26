Более 5,5 млн россиян посмотрели каждую серию из четырех фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Путин». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

В России документальная лента была показана на «Первом канале» на прошлой неделе. По данным экспертов компании, 19 июня первую серию картины посмотрели более 6,2 млн россиян старше 18 лет, заключительную серию – 4,9 млн человек. В среднем каждую серию увидели около 5,6 млн россиян.

Масштабный кинопроект Оливера Стоуна основан на интервью с президентом России Владимиром Путиным, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года.

Премьера фильма состоялась на американском телеканале Showtime 12 июня 2017 года.