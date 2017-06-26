Актер Владимир Этуш экстренно госпитализирован в отделение реанимации одной из московских больниц. По предварительной информации, артист мог получить перелом шейного отдела позвоночника во время посещения врача.

Директор театра имени Вахтангова подтвердил РЕН ТВ, что в данный момент Владимир Этуш находится в реанимации.

ЧП произошло в понедельник, когда 95-летний актер оступился и упал на лестнице в одной из столичных стоматологических клиник Москвы, передает Life.ru.

По данным «РИА Новости», актер находится в НИИ Склифосовского.

Степень тяжести состояния Этуша на данный момент не уточняется.

В мае сообщалось о том, что Владимир Этуш попал с сердечным приступом в больницу в Подмосковье, пишут «Дни.Ру».