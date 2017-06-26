На капитальный ремонт поликлиник Казани в 2017–2018 годах планируют потратить 1,3 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения города Ильнур Халфиев.

Масштабная модернизация медучреждений города коснется всех взрослых и детских поликлиник. В этом году отремонтируют 53 объекта, в следующем году — еще пять. Обновление коснется не только ремонта, но и оснащения больниц оборудованием и мебелью, сообщает ProKazan.ru.

Также власти Казани планируют повысить доступность медицинской помощи населению и эффективность работы специалистов. Время приема врача в среднем увеличится до 15 минут за счет передачи части функций медсестрам. Также часть средств пойдет на внедрение системы «Дружелюбная поликлиника», отмечает сайт «Комсомольской правды в Казани».