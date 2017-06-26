Суд Благовещенска вынес решение по иску местного жителя, который пожаловался на своего обидчика за нецензурные выражения в свой адрес. В итоге последний был оштрафован на 1 тыс. рублей.

Как рассказал истец, между ним и еще одним молодым человеком произошел конфликт. Во время словесной перепалки один из оппонентов позволил себе нецензурные высказывания. Это было воспринято как оскорбление, поскольку бранные слова унижали честь и достоинство заявителя.

Во время проверки факт оскорблений подтвердился. Суд решил требования истца удовлетворить. Правонарушитель привлечен к административной ответственности, сообщает ИА «Амур.инфо».